Екс-"беркутівцю" Тамтурі пом'якшили запобіжний захід

Колишньому співробітникові спеціального підрозділу "Беркут" Сергію Тамтурі пом'якшили міру припинення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що Тамтурі змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00. Відзначимо, його підозрюють у розстрілі на Майдані і тримали під вартою з липня 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з суду передали звинувачення щодо одного з командирів київського "Беркута". Його підозрюють у перевищенні владі та насильстві під час акцій протесту. Тоді про тілесні ушкодження заявили 11 громадян, серед яких двоє народних депутатів і журналіст. Мова йде про акцію 10 січня 2014 року біля Києво-Святошинського районного суду.

Раніше також стало відомо, що колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка, який також проходить підозрюваним у справах Майдану, заочно взяли під варту. Його підозрюють у перевищенні влади і службових повноважень з подальшими масовими жертвами серед активістів Майдану.