Екс-"беркутівців" вивезли з СІЗО, - адвокат

Адвокат Ігор Варфоломєєв заявив, що обвинувачуваних екс-"беркутівців" Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебували під вартою, вивезли з Лук'янівського СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, про те, що екс-"беркутівців" вивезли з СІЗО, йому повідомили колишні колеги обвинувачуваних.

"Знаємо, що їх вивезли з СІЗО. Не можу сказати, коли вивезли. Мабуть, уночі. Колеги їхні (колишні "беркутівці" - ред.) говорили", - повідомив адвокат.

Однак, за словами Варфоломєєва, він не знає чи спрямували їх на місце обміну.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, в обміні полоненими між Україною і ОРДЛО.