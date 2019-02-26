Екс-адвокат Трампа розповість Конгресу США нові подробиці про РФ

Трамп цікавився бізнесом в Росії до свого президентства

Экс-адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн планирует на этой неделе сообщить американским законодателям, что Трамп несколько раз спрашивал его о проекте небоскреба в Москве (РФ), задолго до свого президенства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Напомним, экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 26 февраля выступит перед комитетом по разведке Конгресса. Заседание комитета состоится в закрытом режиме. Показаний Коэна ожидают сейчас три комитета Конгресса.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по делам разведки направил повестку экс-адвокату президента страны Дональда Трампа - Майклу Коэну явиться на слушания.

РБК-Украина писало, что экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.