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Екс-адвокат Трампа отримав з сенатського комітету повістку на слухання

Новини » Політика    24.01.2019 - 21:32
Екс-адвокат Трампа отримав з сенатського комітету повістку на слухання
Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Майкл Коен відклав свій виступ у Конгресі США

Комітет Сенату США у справах розвідки направив повістку екс-адвокату президента країни Дональда Трампа - Майклу Коену з'явитися на слухання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

Представник Коена Ленні Девіс повідомив, що комітет очолюваний республіканцем Річардом Берром і сенатором-демократом Марком Уорнером, направив вранці Коену повістку з'явитися на слухання комітету.

Нагадаємо, екс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен відклав свій виступ у Конгресі США, запланований на початок лютого через погрози з боку Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані.

Коен повинен був виступити в Конгресі США в рамках розслідування втручання Росії у президентські вибори в США. Слухання заплановано на 7 лютого.

Раніше екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

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