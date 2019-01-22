Екс-адвокат Трампа не буде відповідати на питання в розслідуванні зв'язків Трампа з РФ

Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Коен в ході свідчень Конгресу США не буде відповідати на питання по розслідуванню Мюллера

Колишній адвокат президента США Майкл Коен не буде відповідати на питання про поточних розслідуваннях, пов'язаних з Дональдом Трампом у ході свідчень Конгресу США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як повідомляється, Коен відмовиться відповідати на запитання про розслідування спецпредставника Роберта Мюллера.

Також Коен не бажає відповідати на питання про свою залученість до схеми з виплатами грошей жінкам, які стверджували, що у них були інтимні зв'язки з Трампом до президентських виборів 2016 року.

"Девіс сказав нам, що свідчення Коена виключають будь-які питання, що стосуються розслідування", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коен буде давати свідчення в Конгресі по справі про втручання Росії у президентські вибори в США. Слухання Майкла Коена призначено на 7 лютого.

До цього екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.