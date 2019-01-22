ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Екс-адвокат Трампа не буде відповідати на питання в розслідуванні зв'язків Трампа з РФ

Новини » Політика    22.01.2019 - 23:33
Екс-адвокат Трампа не буде відповідати на питання в розслідуванні зв'язків Трампа з РФ
Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Коен в ході свідчень Конгресу США не буде відповідати на питання по розслідуванню Мюллера

Колишній адвокат президента США Майкл Коен не буде відповідати на питання про поточних розслідуваннях, пов'язаних з Дональдом Трампом у ході свідчень Конгресу США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як повідомляється, Коен відмовиться відповідати на запитання про розслідування спецпредставника Роберта Мюллера.

Також Коен не бажає відповідати на питання про свою залученість до схеми з виплатами грошей жінкам, які стверджували, що у них були інтимні зв'язки з Трампом до президентських виборів 2016 року.

"Девіс сказав нам, що свідчення Коена виключають будь-які питання, що стосуються розслідування", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коен буде давати свідчення в Конгресі по справі про втручання Росії у президентські вибори в США. Слухання Майкла Коена призначено на 7 лютого.

До цього екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

Агенти ФБР поскаржилися на неможливість працювати через "шатдаун" Верховний суд США дозволив Трампу обмежити службу в армії для трансгендерів
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкирозслідуваннямюллер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся