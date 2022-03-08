В екопарку під Харковом окупанти розстріляли людей, які прорвалися погодувати тварин

В екопарку під Харковом у селі Лісне загинуло двоє людей, які хотіли погодувати тварин.
Про це розповів власник екопарку, нардеп Олександр Фельдман.
"Вчора в нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні погодувати тварин. Вони загинули під мінометним і автоматним вогнем", - розповів він.
За словами Фельдмана, зараз волонтери роблять все можливе, щоб врятувати тварин у зоопарках, а також залишених людьми, що виїхали.
"Сьогодні ми робимо все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей", - додав він.
Раніше ми писали, що Одеський зоопарк приймає домашніх тварин, власники яких змушені покинути будинок через вторгнення РФ.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!