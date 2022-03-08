В экопарке под Харьковом оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных

"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", - рассказал он.



По словам Фельдмана, сейчас волонтеры делают все возможное, чтобы спасти животных в зоопарках, а также оставленных людьми, что выехали.

"Сегодня мы делаем все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке, и не подвергать опасности людей", - добавил он.