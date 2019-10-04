Економіка України уповільнила зростання

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-серпень 2019 року орієнтовно оцінюється на рівні 3,6% (+/-0,2). Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, розміщеному на сайті міністерства.

За оцінками МЕРТ, зростання ВВП за січень-липень 2019 року становило 4,0%.

У січні-серпні 2019 року уповільнилося зростання зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) і становило 2,8% (на 3,7% за 7 місяців 2019 року).

"Очікується, що темп зростання ЗІВ буде на рівні даних зафіксованих за підсумками 8 місяців, що з одного боку підтримуватиметься збереженням високого інвестиційного попиту, активізації діяльності окремих підприємств промисловості, підвищенням платоспроможності населення, а з іншого дещо стримуватиметься отриманням меншого врожаю окремих с/г культур, що знівелює покращення очікувань щодо зростання обсягів врожаю зернових та позитивний вплив подальшого розвитку тваринництва ", - йдеться в огляді.

Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексам фізичного обсягу виробництва ВЕД "Сільське господарство", ВЕД "Промисловість", ВЕД "Будівництво", ВЕД "Транспорт " та ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля". Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв’язок з динамікою ВВП. Тому оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - лише 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.