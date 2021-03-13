Коли економіка України відновиться після кризи: прогноз S&P

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує зростання реального ВВП України на 4,0% у 2021 році у порівнянні з скороченням на 4,2% в 2020 році. Прогноз відображає поступову стабілізацію ситуації в галузі громадської охорони здоров'я і відновлення попиту.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Як наголошується в повідомленні, на відміну від багатьох інших європейських країн, ВВП України був відносно стійким до глобальної пандемії у минулому році, оскільки сектори послуг, які піддаються найбільшому ризику через соціальне дистанціювання (мистецтво, розваги, відпочинок, роздрібна торгівля, проживання та громадське харчування), становлять лише близько 2% від ВВП
З іншого боку, промислове та сільськогосподарське виробництво, на яке в сукупності припадає третина валової доданої вартості, продовжувало зростати з невеликими збоями. Помітним винятком із слабкості у сфері послуг в минулому році став сектор інформаційних технологій України, що бурхливо розвивається, експорт якого, незважаючи на обмеження, збільшився на 20%.
"На 2021 рік ми прогнозуємо впевнене відновлення у другому кварталі. Приплив грошових переказів та заходи державної підтримки, включаючи підвищення пенсій і заробітної плати, повинні підтримати відновлення споживання, яке буде лише частково компенсовано відновленням імпорту", - йдеться в прогнозі.
Ключовим ризиком для прогнозу залишається невизначеність щодо розподілу та поширення вакцин.
"Як і в багатьох країнах з економікою, що розвивається, початкове розгортання в Україні було повільним, головним чином через затримку поставок. Більш того, дуже часто виникають сумніви щодо вакцинації: майже половина населення не підтримує вакцинацію", - наголошується в повідомленні.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, в 2020 році ВВП впав на 4,4%.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що реальний ВВП України зросте в 2021 році на 4,1%. Економіка майже відновиться після спаду на 4,2% в 2020 році.