Коли економіка України відновиться після кризи: прогноз S&P

Як наголошується в повідомленні, на відміну від багатьох інших європейських країн, ВВП України був відносно стійким до глобальної пандемії у минулому році, оскільки сектори послуг, які піддаються найбільшому ризику через соціальне дистанціювання (мистецтво, розваги, відпочинок, роздрібна торгівля, проживання та громадське харчування), становлять лише близько 2% від ВВП

З іншого боку, промислове та сільськогосподарське виробництво, на яке в сукупності припадає третина валової доданої вартості, продовжувало зростати з невеликими збоями. Помітним винятком із слабкості у сфері послуг в минулому році став сектор інформаційних технологій України, що бурхливо розвивається, експорт якого, незважаючи на обмеження, збільшився на 20%.

"На 2021 рік ми прогнозуємо впевнене відновлення у другому кварталі. Приплив грошових переказів та заходи державної підтримки, включаючи підвищення пенсій і заробітної плати, повинні підтримати відновлення споживання, яке буде лише частково компенсовано відновленням імпорту", - йдеться в прогнозі.

Ключовим ризиком для прогнозу залишається невизначеність щодо розподілу та поширення вакцин.

"Як і в багатьох країнах з економікою, що розвивається, початкове розгортання в Україні було повільним, головним чином через затримку поставок. Більш того, дуже часто виникають сумніви щодо вакцинації: майже половина населення не підтримує вакцинацію", - наголошується в повідомленні.