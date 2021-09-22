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Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав основні чинники

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Україна, Середа 22 вересня 2021 10:30
Економіка України відновлюється після кризи: НБУ назвав основні чинники Фото: НБУ прокоментував відновлення економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У IІ кварталі 2021 року реальний ВВП України, за даними Держстату, зріс на 5,7% у річному вимірі. Пожвавлення економіки в річному вимірі було очікуваним та зумовлювалося стійким внутрішнім попитом, зростанням інвестиційної активності, а також низькою базою порівняння минулого року.https://www.rbc.ua/ukr/news

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в коментарі, зростання економіки у ІІ кварталі в річному вимірі підтримувалося насамперед споживанням домогосподарств. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшилися на 17,4% р/р.

Стійкий споживчий попит підтримували, зокрема:

  • високі темпи зростання зарплат, зумовлені пожвавленням економічної активності після кризи, підвищенням мінімальної зарплати, переглядом зарплат у галузях охорони здоров'я й освіти та доплатами медикам;
  • підвищення пенсій у березні 2021 року та перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

Внесок низької бази порівняння також був вагомим: минулого року саме у ІІ кварталі діяли найжорсткіші карантинні обмеження, через які споживання домогосподарств суттєво скоротилося, додали в НБУ.

За даними НБУ, у ІІІ кварталі економіка жваво відновлюється. "По-перше, цьому сприяє надолуження темпів збирання врожаю в умовах вищої за торішню врожайності, по-друге - збереження стійкого споживчого попиту через високі темпи зростання зарплат та поліпшення ситуації на ринку праці. Додатковий вплив має подальше пожвавлення інвестиційної активності, а також сприятливі зовнішні умови, що сформувалися на тлі швидкого відновлення глобальної економіки завдяки поширенню вакцинації, масштабним стимулам та зростаючому оптимізму. Про це свідчать наявні високочастотні показники, зокрема роздрібної торгівлі, транспорту, сільського господарства та окремих видів промисловості", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Державна служба статистики поліпшила з 5,4% до 5,7% оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у II кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зростання зафіксовано на тлі обвалу минулого року (на 11,2%).

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