ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держтат поліпшив оцінку відновлення економіки України в другому кварталі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 вересня 2021 15:30
Держтат поліпшив оцінку відновлення економіки України в другому кварталі Фото: Економіка України зростає в два рази повільніше, ніж падала в минулому році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики поліпшила з 5,4% до 5,7% оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у II кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зростання зафіксовано на тлі обвалу минулого року (на 11,2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

Держтат поліпшив оцінку відновлення економіки України в другому кварталі

За оцінкою Держстату, номінальний ВВП в II кварталі склав 1169,4 млрд гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину - 28189 грн.

Держстат також поліпшив оцінку падіння ВВП у порівнянні з першим кварталом 2021 року зі 0,8% до 0,7%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі - на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%, в I кварталі 2021 року - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Разом з тим альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики ВВП ВВП Украины
NEWS
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми