Економіка України різко сповільнила зростання в кінці 2019 року

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в IV кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 1,5%, по відношенню до III кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,1%.

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Держстат оцінює зростання ВВП в I кварталі 2019 року на рівні 2,5%, в II кварталі - на 4,6%, в III кварталі - на 4,1%.

Нагадаємо, Національний банк оцінив зростання економіки України у 2019 році на рівні 3,3%. У той же час, за даними НБУ, в четвертому кварталі зростання ВВП сповільнилося до 2,2%.

Відзначимо, за даними Національного банку України, у 2019 році зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) в Україні сповільнилося до 1,4%, що у 2,7 раза менше, ніж у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання став максимальним за останні сім років.