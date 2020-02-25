Економіка України не постраждала від епідемії коронавірусу, - Милованов

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Україна продовжує торгувати з Китаєм

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наразі не вбачають жодних негативних наслідків для економіки України у зв'язку із епідемією коронавірусу у світі. Про це сказав глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, відомство ретельно моніторить ситуацію. Більше того, експорт товарів з України до Китаю, де спалахнула інфекція, продовжується.

"У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай. Але більшість товарів - там є і олія, і харчові інші товари, вони не будуть зачеплені", - сказав Милованов.

Також він додав, що Україна продовжує імпортувати з Китаю певні споживчі товари, хоча в цілому імпорт саме китайських товарів знизився.

"Це з одного боку можливо якось впливає на економіку, але з іншого боку це дає українсьому бізнесу зайти в цю нішу і розвинутися. Тобто це є можливість", - додав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я українцям порекомендували утриматися від подорожей у країни, де зафіксовано випадки коронавірусу.