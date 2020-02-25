ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Економіка України не постраждала від епідемії коронавірусу, - Милованов

Новини » Економіка     25.02.2020 - 00:12
Економіка України не постраждала від епідемії коронавірусу, - Милованов
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Україна продовжує торгувати з Китаєм

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наразі не вбачають жодних негативних наслідків для економіки України у зв'язку із епідемією коронавірусу у світі. Про це сказав глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, відомство ретельно моніторить ситуацію. Більше того, експорт товарів з України до Китаю, де спалахнула інфекція, продовжується.

"У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай. Але більшість товарів - там є і олія, і харчові інші товари, вони не будуть зачеплені", - сказав Милованов.

Також він додав, що Україна продовжує імпортувати з Китаю певні споживчі товари, хоча в цілому імпорт саме китайських товарів знизився.

"Це з одного боку можливо якось впливає на економіку, але з іншого боку це дає українсьому бізнесу зайти в цю нішу і розвинутися. Тобто це є можливість", - додав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я українцям порекомендували утриматися від подорожей у країни, де зафіксовано випадки коронавірусу.

В Італії від коронавірусу померла ще одна людина Українці вирішили залишитися на борту лайнера Diamond Princess, - МЗС
Новини України КитайТимофій МиловановКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся