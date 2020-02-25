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Экономика Украины не пострадала от эпидемии коронавируса, - Милованов

Новости » Экономика     25.02.2020 - 00:12
Экономика Украины не пострадала от эпидемии коронавируса, - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Украина продолжает торговать с Китаем

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пока не видят никаких негативных последствий для экономики Украины в связи с эпидемией коронавируса в мире. Об этом сказал глава министерства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, ведомство тщательно мониторит ситуацию. Более того, экспорт товаров из Украины в Китай, где вспыхнула инфекция, продолжается.

"У нас есть определенный экспорт, мы продаем товары в Китай. Но большинство товаров - там есть и масло, и другие пищевые товары, они не будут затронуты", - сказал Милованов.

Также он добавил, что Украина продолжает импортировать из Китая определенные потребительские товары, хотя в целом импорт именно китайских товаров снизился.

"Это с одной стороны возможно как-то влияет на экономику, но с другой стороны это позволяет украинскому бизнесу зайти в эту нишу и развиться. То есть это возможность", - добавил министр.

Напомним, в Министерстве здравоохранения украинцам порекомендовали воздержаться от путешествий в страны, где зафиксированы случаи коронавируса.

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