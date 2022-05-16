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Економіка Росії у кращому становищі, ніж Україна. Куліба про зволікання ЄС з ембарго

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 15:52
Економіка Росії у кращому становищі, ніж Україна. Куліба про зволікання ЄС з ембарго Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Економіка України в умовах війни постраждала сильніше, ніж РФ, навіть попри санкції. Поліпшити ситуацію може лише повна відмова Європи від російських нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби німецькому виданню Welt.

"Наша економіка постраждала від війни сильніше, ніж російська від санкцій. Хоча санкції дуже важливі та мають ефект, вони не зможуть зупинити російську військову машину, доки Європа продовжує купувати російську нафту та газ", - сказав він.

За словами Кулеби, в короткостроковій перспективі Росія в кращому положенні, ніж Україна. Хоча, звісно, що санкції матимуть свій руйнівний вплив на економіку РФ, правда пізніше.

"Російський бюджет демонструє профіцит через газ і нафту. Так, інші сектори мають величезні труднощі, роздрібна торгівля, оборона. І в довгостроковій перспективі їхня економіка буде зруйнована. Але в короткостроковій перспективі вони в кращому положенні, ніж ми. Тому ми просимо наших друзів і партнерів допомогти нам економічно, і дати нам можливість боротися далі", - додав очільник МЗС.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

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Дмитро Кулеба
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