Экономика на грани стагфляции: почему правительству пора вводить военное положение в хозяйстве

Главное: Экономическая пауза : рост реального ВВП во втором квартале составил всего 0,6%, тогда как инфляция ускорилась до 8,1%.

: рост реального ВВП во втором квартале составил всего 0,6%, тогда как инфляция ускорилась до 8,1%. Кто крайний : отвечать на кризис исключительно повышением ставки НБУ невозможно – ведущая роль принадлежит правительству.

: отвечать на кризис исключительно повышением ставки НБУ невозможно – ведущая роль принадлежит правительству. Сущность "военного положения" в экономике : речь идет не о тотальной национализации или регулировании цен, а о четкой координации ресурсов, государственных банков и предприятий.

: речь идет не о тотальной национализации или регулировании цен, а о четкой координации ресурсов, государственных банков и предприятий. Создание экономического штаба : нужен постоянный рабочий орган под руководством премьер-министра.

: нужен постоянный рабочий орган под руководством премьер-министра. План действий: правительству необходим план действий на первые 90 дней с определением приоритетов обороны, энергетики и логистики.

На всех уровнях, в том числе и на правительственном, уже провозглашено то, что Украина входит в опасную экономическую полосу. Имеем ситуацию, когда почти остановились темпы роста объемов производства, увеличиваются производственные расходы, а также сужаются экспортные возможности и расширяется торговый дефицит. А новые удары по энергетике, транспорту, складам и портовой инфраструктуре создают дополнительное давление на цены.

Это еще не полноценная стагфляция, но ее признаки уже формируются. Слабая динамика производства сочетается со устойчивой инфляцией и ухудшением предложения.

По оперативной оценке Госстата, реальный ВВП во втором квартале 2026 года увеличился всего на 0,6% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и на 0,4% – по сравнению с первым кварталом. После падения ВВП на 0,5% в первом квартале это скорее техническое восстановление, чем переход к устойчивому росту.

В то же время в августе годовая потребительская инфляция ускорилась до 8,1%, а базовая инфляция также составила 8,1%. Транспорт за год подорожал на 23,8%, топливо – на 38,7%, автодорожные пассажирские перевозки – на 39,1%.

НБУ прогнозирует ускорение инфляции до 10% в конце 2026 года и рост реального ВВП всего на 1,8%. Более того, перестройка логистики после новых российских атак может добавить еще 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции.

Итак, главной угрозой становится не просто рост цен, а сочетание нескольких кризисных процессов:

стагнации производства;

подорожания ресурсов;

разрушения логистики;

дефицита работников;

сокращения экспорта;

роста зависимости от импорта и внешнего финансирования.

Отвечать на это исключительно повышением процентной ставки невозможно. Но так же ошибочно возлагать всю ответственность за состояние экономики на Национальный банк.

Главная ответственность лежит на правительстве

Именно Кабинет министров должен играть ведущую роль в экономической политике. Правительство определяет в полной мере:

структуру государственных расходов;

масштабы и условия выпуска ОВГЗ;

параметры льготного кредитования;

государственные гарантии;

налоговую и таможенную политику;

очередность пересмотра тарифов;

промышленные и инвестиционные приоритеты;

механизмы страхования военных рисков;

политику в сферах энергетики, логистики и экспорта.

К НБУ есть много вопросов. Но критика регулятора не должна становиться удобным заменителем анализа правительственной политики.

В частности, ОВГЗ являются инструментом правительства. Программа "5-7-9%", компенсация процентных ставок и государственные гарантии также относятся к сфере правительственной ответственности.

Нацбанк влияет на стоимость денег, банковские стимулы и общие финансовые условия, но не определяет, на что государство тратит заимствованные ресурсы и кому предоставляет бюджетные льготы. Однако эти вопросы должны обсуждаться и решаться совместно, в том числе через Совет финансовой стабильности.

Сегодня главная проблема заключается в отсутствии целостного центра экономической ответственности. Фискальная, долговая, кредитная, промышленная, энергетическая и монетарная политики существуют параллельно, нередко нейтрализуя друг друга.

Правительство стимулирует отдельные отрасли, но одновременно повышает налоги и тарифы, занимает средства на внутреннем рынке. Но оно не формирует достаточных механизмов направления этих ресурсов в производство. Кроме того – субсидирует процентные ставки. Однако значительная часть программ поддерживает оборотный капитал и рефинансирование старых обязательств, а не создание новых мощностей.

Это и порождает украинский парамонетаризм: для большей части экономики действуют дорогие деньги, а для отдельных заемщиков – бюджетно субсидируемый кредит. Но такая система является результатом не только политики Нацбанка. Это следствие несогласованного монетарно-фискального дизайна, за который правительство также несет непосредственную ответственность.

Война требует иного способа управления

Украина уже пятый год живет в условиях полномасштабной войны. Однако значительная часть экономических решений до сих пор принимается так, будто мы имеем дело с временным отклонением от мирного экономического цикла. Пришло время перейти от экономики военного времени по факту к системно организованной военной экономике.

Под "военным положением в экономике" понимаем не тотальное государственное регулирование, не общую национализацию и не административное установление цен. Речь идет о специальном режиме экономического управления, при котором правительство:

определяет ограниченный круг национальных экономических приоритетов;

концентрирует на них бюджетные, кредитные и внешние ресурсы;

координирует работу министерств, государственных банков и предприятий;

ежемесячно оценивает выполнение конкретных показателей;

несет персональную политическую ответственность за результат.

Рынок должен оставаться основным механизмом функционирования экономики. Но во время войны государство должно сформировать рамки, в которых рыночные стимулы будут работать на обороноспособность, устойчивость и восстановление производственного потенциала. Возможно, на период действия специального экономического режима военного положения стоит ввести некоторые ограничения относительно независимости НБУ.

Первое. Создать единый центр военного экономического управления

Нужен не очередной совещательный орган, а постоянный экономический штаб под руководством премьер-министра. В его состав должны входить руководители экономического и финансового блоков правительства, энергетического и инфраструктурного секторов, представители НБУ, государственных банков, оборонной промышленности, бизнеса и регионов.

Штаб должен еженедельно анализировать оперативные данные по производству критической продукции;

состояние энергосистемы;

портовую и транспортную логистику;

экспорт и импорт;

бюджетную ликвидность;

кредитование предприятий;

занятость;

запасы топлива и продовольствия;

инфляционные риски;

потребности оборонного сектора.

Каждое решение должно содержать источник финансирования, ответственного исполнителя, срок и измеримый результат.

Второе. Определить приоритеты военной экономики

Государство не способно одновременно поддерживать все. Поэтому распыление ресурсов означает, что должного финансирования не получает ни одно направление. Период, когда по пять и более раз в год происходит латание дыр на асфальте, других невоенных расходов, должен закончиться.

На период войны приоритетами должны стать:

оборонное производство;

энергетическая устойчивость;

транспортная и экспортная логистика;

продовольственная безопасность и глубокая переработка;

сохранение человеческого капитала и критической занятости.

Именно эти секторы должны первыми получать государственные гарантии, страхование военных рисков, долгосрочное кредитование, доступ к критическому импорту и предсказуемые государственные заказы.

Третье. Перестроить бюджет в соответствии с потребностями войны

Финансовая мобилизация не может сводиться к постоянному повышению налогов для легального бизнеса. Правительство должно провести полный аудит расходов и разделить их хотя бы на три группы:

критические для обороны и жизнедеятельности;

необходимые, но такие, которые могут быть оптимизированы;

неприоритетные, которые должны быть отложены.

Бюджетные программы необходимо оценивать не только по уровню освоения средств, а по их влиянию на производство, занятость, экспорт, энергетическую устойчивость и обороноспособность.

Для оборонных предприятий нужны многолетние государственные контракты. Известно, что производитель не будет инвестировать в новый завод, оборудование или персонал, если имеет заказ только на несколько месяцев.

Четвертое. Изменить долговую политику

Объем, сроки и структура выпуска ОВГЗ – ответственность Министерства финансов. Поэтому цель долговой политики не может ограничиваться механическим привлечением необходимой суммы. Нужно учитывать ее влияние на стоимость обслуживания долга, доступность кредитов для бизнеса и распределение банковских ресурсов.

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Правительство должно увеличивать сроки внутренних заимствований; расширять предложение целевых военных и инфраструктурных облигаций; активнее привлекать средства населения и небанковских инвесторов; научиться управлять государственными банками, но и избегать чрезмерной зависимости от них; публиковать полную стоимость обслуживания новых заимствований; не допускать вытеснения частного кредитования государственным долгом.

Учетная ставка НБУ влияет на доходность ОВГЗ. Но решение об объемах заимствований и использовании средств принимает правительство.

Пятое. Перезапустить льготное кредитование

Программа "5-7-9%" сыграла важную роль в поддержке предприятий после начала войны. Однако как инструмент экстренного выживания она не может бесконечно подменять инвестиционную политику.

Льготное кредитование необходимо сосредоточить на проектах, которые создают новые производственные мощности и замещают критический импорт, а также наращивают экспорт; повышают энергетическую автономность и обеспечивают оборонные потребности и создают рабочие места.

Компенсация ставок по обычным оборотным кредитам должна постепенно сокращаться, а взамен нужно расширять портфельные гарантии, страхование военных рисков, проектное финансирование и механизмы распределения рисков. Кредитный риск целевых государственных программ должен покрываться правительством и быть прозрачно отражен в бюджете. Нельзя скрыто перекладывать его на НБУ или банковскую систему.

Шестое. Внедрить правительственную антиинфляционную политику

Инфляция – не исключительно монетарное явление, особенно во время войны. Нужно формировать государственный резерв с возможностями государственных интервенций в особый период.

Правительственный антиинфляционный пакет должен предусматривать в первую очередь:

защиту и восстановление энергетической инфраструктуры;

поддержку распределенной генерации;

диверсификацию поставок топлива;

восстановление портовой, железнодорожной и складской логистики;

упрощение ввоза критических товаров и оборудования;

усиление конкуренции на внутренних рынках;

согласованный календарь изменения тарифов и акцизов;

адресную компенсацию уязвимым потребителям вместо общего замораживания цен.

НБУ должен сдерживать вторичные инфляционные эффекты и девальвационные ожидания, однако первичные причины инфляции издержек должно устранять правительство.

Седьмое. Четко определить роль НБУ

В нынешней ситуации дискуссию не следует сводить к требованию немедленно снизить учетную ставку. Ускорение базовой инфляции, рост логистических рисков и неопределенность с внешним финансированием действительно требуют осторожности. Но со ставкой также не нужно проводить карусели, которые НБУ осуществляет сейчас и проводит разъяснения многочасовыми монотонными лекциями руководства.

Резкое снижение ставки могло бы ухудшить ожидания и усилить давление на валютный рынок. И поэтому сегодня целесообразно говорить не о механическом снижении ставки, а об отказе от столь же механического ее повышения в ответ на каждый шок предложения.

Изменение монетарного дизайна остается необходимым. Но оно должно происходить не как изолированная уступка по ставке, а как часть целостной архитектуры военной экономики.

Чего делать нельзя

Переход к режиму военной экономики не должен означать неограниченную эмиссию для финансирования бюджетного дефицита; принудительное кредитование убыточных предприятий; общее административное регулирование цен, кроме – в некоторых случаях – цен на социально значимые продукты питания; множественные валютные курсы; непрозрачные государственные гарантии; сокрытие бюджетных расходов на балансе НБУ; ручное распределение ресурсов между приближенными компаниями.

Без прозрачности военная мобилизация экономики может превратиться в механизм перераспределения бюджетных средств. Именно поэтому все специальные программы должны сопровождаться открытыми критериями, аудитом, предельными сроками действия и персональной ответственностью.

Нужен план первых 90 дней

В течение трех месяцев правительство должно утвердить доктрину военной экономики. Кроме того – сформировать перечень критических производств и пересмотреть государственные расходы и кредитные программы.

Давно пора уже ввести многолетние оборонные контракты и создать систему страхования военных рисков. Целесообразно принять программу восстановления энергетики и логистики и обновить долговую стратегию. Стоит согласовать с НБУ совместный сценарный прогноз и определить источники финансирования каждого приоритета. Надо ввести ежемесячную публичную отчетность о результатах.

Чем стремительнее ухудшается ситуация, тем опаснее откладывать дискуссию об экономической модели. Начинать следует с определения того, кто управляет экономикой во время войны, какие цели ставить государство и куда направляются ограниченные ресурсы.

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Как я уже отмечал – ведущая роль принадлежит правительству. Национальный банк должен обеспечивать монетарную и финансовую устойчивость. Но он не может заменить собой промышленную, бюджетную, энергетическую, логистическую и социальную политику.

Украине нужна не командная экономика. Ей нужна экономика с командованием – с четкими приоритетами, единым центром ответственности, концентрацией ресурсов и измеряемыми результатами. Без такого перехода мы рискуем получить худшее сочетание:

высокую инфляцию;

дорогое финансирование;

потерю производственного потенциала;

экономическую стагнацию.

Именно поэтому время переходить на военное положение не только юридически, но и экономически.