Экономика на грани стагфляции: почему правительству пора вводить военное положение в хозяйстве

Украина входит в опасную экономическую полосу: замедление роста ВВП, увеличение производственных расходов и разрушение логистики создают реальные риски стагфляции. Фискальная, долговая и монетарная политики существуют параллельно, а ключевые решения до сих пор принимаются по правилам мирного времени. Экономист и экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин в колонке для РБК-Украина объясняет, почему Кабмин должен стать единым центром военного экономического управления и какие семь шагов предотвратят углубление кризиса.
Украина входит в опасную экономическую полосу: замедление роста ВВП, увеличение производственных расходов и разрушение логистики создают реальные риски стагфляции. Фискальная, долговая и монетарная политики существуют параллельно, а ключевые решения до сих пор принимаются по правилам мирного времени.
Экономист и экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин в колонке для РБК-Украина объясняет, почему Кабмин должен стать единым центром военного экономического управления и какие семь шагов предотвратят углубление кризиса.
Главное:
На всех уровнях, в том числе и на правительственном, уже провозглашено то, что Украина входит в опасную экономическую полосу. Имеем ситуацию, когда почти остановились темпы роста объемов производства, увеличиваются производственные расходы, а также сужаются экспортные возможности и расширяется торговый дефицит. А новые удары по энергетике, транспорту, складам и портовой инфраструктуре создают дополнительное давление на цены.
Это еще не полноценная стагфляция, но ее признаки уже формируются. Слабая динамика производства сочетается со устойчивой инфляцией и ухудшением предложения.
По оперативной оценке Госстата, реальный ВВП во втором квартале 2026 года увеличился всего на 0,6% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и на 0,4% – по сравнению с первым кварталом. После падения ВВП на 0,5% в первом квартале это скорее техническое восстановление, чем переход к устойчивому росту.
В то же время в августе годовая потребительская инфляция ускорилась до 8,1%, а базовая инфляция также составила 8,1%. Транспорт за год подорожал на 23,8%, топливо – на 38,7%, автодорожные пассажирские перевозки – на 39,1%.
НБУ прогнозирует ускорение инфляции до 10% в конце 2026 года и рост реального ВВП всего на 1,8%. Более того, перестройка логистики после новых российских атак может добавить еще 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции.
Итак, главной угрозой становится не просто рост цен, а сочетание нескольких кризисных процессов:
Отвечать на это исключительно повышением процентной ставки невозможно. Но так же ошибочно возлагать всю ответственность за состояние экономики на Национальный банк.
Именно Кабинет министров должен играть ведущую роль в экономической политике. Правительство определяет в полной мере:
К НБУ есть много вопросов. Но критика регулятора не должна становиться удобным заменителем анализа правительственной политики.
В частности, ОВГЗ являются инструментом правительства. Программа "5-7-9%", компенсация процентных ставок и государственные гарантии также относятся к сфере правительственной ответственности.
Нацбанк влияет на стоимость денег, банковские стимулы и общие финансовые условия, но не определяет, на что государство тратит заимствованные ресурсы и кому предоставляет бюджетные льготы. Однако эти вопросы должны обсуждаться и решаться совместно, в том числе через Совет финансовой стабильности.
Сегодня главная проблема заключается в отсутствии целостного центра экономической ответственности. Фискальная, долговая, кредитная, промышленная, энергетическая и монетарная политики существуют параллельно, нередко нейтрализуя друг друга.
Правительство стимулирует отдельные отрасли, но одновременно повышает налоги и тарифы, занимает средства на внутреннем рынке. Но оно не формирует достаточных механизмов направления этих ресурсов в производство. Кроме того – субсидирует процентные ставки. Однако значительная часть программ поддерживает оборотный капитал и рефинансирование старых обязательств, а не создание новых мощностей.
Это и порождает украинский парамонетаризм: для большей части экономики действуют дорогие деньги, а для отдельных заемщиков – бюджетно субсидируемый кредит. Но такая система является результатом не только политики Нацбанка. Это следствие несогласованного монетарно-фискального дизайна, за который правительство также несет непосредственную ответственность.
Украина уже пятый год живет в условиях полномасштабной войны. Однако значительная часть экономических решений до сих пор принимается так, будто мы имеем дело с временным отклонением от мирного экономического цикла. Пришло время перейти от экономики военного времени по факту к системно организованной военной экономике.
Под "военным положением в экономике" понимаем не тотальное государственное регулирование, не общую национализацию и не административное установление цен. Речь идет о специальном режиме экономического управления, при котором правительство:
Рынок должен оставаться основным механизмом функционирования экономики. Но во время войны государство должно сформировать рамки, в которых рыночные стимулы будут работать на обороноспособность, устойчивость и восстановление производственного потенциала. Возможно, на период действия специального экономического режима военного положения стоит ввести некоторые ограничения относительно независимости НБУ.
Нужен не очередной совещательный орган, а постоянный экономический штаб под руководством премьер-министра. В его состав должны входить руководители экономического и финансового блоков правительства, энергетического и инфраструктурного секторов, представители НБУ, государственных банков, оборонной промышленности, бизнеса и регионов.
Штаб должен еженедельно анализировать оперативные данные по производству критической продукции;
Каждое решение должно содержать источник финансирования, ответственного исполнителя, срок и измеримый результат.
Государство не способно одновременно поддерживать все. Поэтому распыление ресурсов означает, что должного финансирования не получает ни одно направление. Период, когда по пять и более раз в год происходит латание дыр на асфальте, других невоенных расходов, должен закончиться.
На период войны приоритетами должны стать:
Именно эти секторы должны первыми получать государственные гарантии, страхование военных рисков, долгосрочное кредитование, доступ к критическому импорту и предсказуемые государственные заказы.
Финансовая мобилизация не может сводиться к постоянному повышению налогов для легального бизнеса. Правительство должно провести полный аудит расходов и разделить их хотя бы на три группы:
Бюджетные программы необходимо оценивать не только по уровню освоения средств, а по их влиянию на производство, занятость, экспорт, энергетическую устойчивость и обороноспособность.
Для оборонных предприятий нужны многолетние государственные контракты. Известно, что производитель не будет инвестировать в новый завод, оборудование или персонал, если имеет заказ только на несколько месяцев.
Объем, сроки и структура выпуска ОВГЗ – ответственность Министерства финансов. Поэтому цель долговой политики не может ограничиваться механическим привлечением необходимой суммы. Нужно учитывать ее влияние на стоимость обслуживания долга, доступность кредитов для бизнеса и распределение банковских ресурсов.
Правительство должно увеличивать сроки внутренних заимствований; расширять предложение целевых военных и инфраструктурных облигаций; активнее привлекать средства населения и небанковских инвесторов; научиться управлять государственными банками, но и избегать чрезмерной зависимости от них; публиковать полную стоимость обслуживания новых заимствований; не допускать вытеснения частного кредитования государственным долгом.
Учетная ставка НБУ влияет на доходность ОВГЗ. Но решение об объемах заимствований и использовании средств принимает правительство.
Программа "5-7-9%" сыграла важную роль в поддержке предприятий после начала войны. Однако как инструмент экстренного выживания она не может бесконечно подменять инвестиционную политику.
Льготное кредитование необходимо сосредоточить на проектах, которые создают новые производственные мощности и замещают критический импорт, а также наращивают экспорт; повышают энергетическую автономность и обеспечивают оборонные потребности и создают рабочие места.
Компенсация ставок по обычным оборотным кредитам должна постепенно сокращаться, а взамен нужно расширять портфельные гарантии, страхование военных рисков, проектное финансирование и механизмы распределения рисков. Кредитный риск целевых государственных программ должен покрываться правительством и быть прозрачно отражен в бюджете. Нельзя скрыто перекладывать его на НБУ или банковскую систему.
Инфляция – не исключительно монетарное явление, особенно во время войны. Нужно формировать государственный резерв с возможностями государственных интервенций в особый период.
Правительственный антиинфляционный пакет должен предусматривать в первую очередь:
НБУ должен сдерживать вторичные инфляционные эффекты и девальвационные ожидания, однако первичные причины инфляции издержек должно устранять правительство.
В нынешней ситуации дискуссию не следует сводить к требованию немедленно снизить учетную ставку. Ускорение базовой инфляции, рост логистических рисков и неопределенность с внешним финансированием действительно требуют осторожности. Но со ставкой также не нужно проводить карусели, которые НБУ осуществляет сейчас и проводит разъяснения многочасовыми монотонными лекциями руководства.
Резкое снижение ставки могло бы ухудшить ожидания и усилить давление на валютный рынок. И поэтому сегодня целесообразно говорить не о механическом снижении ставки, а об отказе от столь же механического ее повышения в ответ на каждый шок предложения.
Изменение монетарного дизайна остается необходимым. Но оно должно происходить не как изолированная уступка по ставке, а как часть целостной архитектуры военной экономики.
Переход к режиму военной экономики не должен означать неограниченную эмиссию для финансирования бюджетного дефицита; принудительное кредитование убыточных предприятий; общее административное регулирование цен, кроме – в некоторых случаях – цен на социально значимые продукты питания; множественные валютные курсы; непрозрачные государственные гарантии; сокрытие бюджетных расходов на балансе НБУ; ручное распределение ресурсов между приближенными компаниями.
Без прозрачности военная мобилизация экономики может превратиться в механизм перераспределения бюджетных средств. Именно поэтому все специальные программы должны сопровождаться открытыми критериями, аудитом, предельными сроками действия и персональной ответственностью.
В течение трех месяцев правительство должно утвердить доктрину военной экономики. Кроме того – сформировать перечень критических производств и пересмотреть государственные расходы и кредитные программы.
Давно пора уже ввести многолетние оборонные контракты и создать систему страхования военных рисков. Целесообразно принять программу восстановления энергетики и логистики и обновить долговую стратегию. Стоит согласовать с НБУ совместный сценарный прогноз и определить источники финансирования каждого приоритета. Надо ввести ежемесячную публичную отчетность о результатах.
Чем стремительнее ухудшается ситуация, тем опаснее откладывать дискуссию об экономической модели. Начинать следует с определения того, кто управляет экономикой во время войны, какие цели ставить государство и куда направляются ограниченные ресурсы.
Как я уже отмечал – ведущая роль принадлежит правительству. Национальный банк должен обеспечивать монетарную и финансовую устойчивость. Но он не может заменить собой промышленную, бюджетную, энергетическую, логистическую и социальную политику.
Украине нужна не командная экономика. Ей нужна экономика с командованием – с четкими приоритетами, единым центром ответственности, концентрацией ресурсов и измеряемыми результатами. Без такого перехода мы рискуем получить худшее сочетание:
Именно поэтому время переходить на военное положение не только юридически, но и экономически.