Экономические ожидания украинцев ухудшилась, но курс доллара волнует значительно меньше

Индекс текущего положения (ИПС) уменьшился и составляет 59,8 п., что на 0,7 п. ниже уровня этого показателя в марте.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте уменьшился на 8,2 п. и составляет 91,9 п.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 2 п. и составляет 121,1 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,2 п. и составляет 183,3 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 20,1 п. и составляет 128,2 п.

"Индекс потребительских настроений показывает значимо негативную динамику в апреле 2025 года. Ключевой драйвер снижения - негативные экономические ожидания. Население Украины более негативно оценивает развитие экономики страны, как в течение года, так и в течение 5-ти лет (по сравнению с предыдущим периодом). При этом, текущее положение населения Украины без значимых изменений", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.