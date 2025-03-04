Экономическая выгода для США - это лучшая гарантия безопасности Украины, - Вэнс

"Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите действительно гарантировать, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины", - сказал Вэнс.

По его мнению, такие гарантии намного лучше "чем 20 000 военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет".

"Какой на самом деле план? Вы не можете финансировать войну вечно. Американский народ не будет этого терпеть", - заявил Вэнс.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что на сегодня США не видит Украину членом НАТО.

Заметим также, что ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам. Кроме того, мы также писали, что у Трампа ответили, хотят ли смены президента Украины.

А 28 февраля во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнул спор из-за войны и якобы "неблагодарности" Украины.