Очевидно, что США не видят Украину членом НАТО, - Уолц
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что сегодня США не видит Украину членом НАТО. Что касается гарантий безопасности, то они должны быть предметом переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN.
По словам советника Трампа, любое мирное соглашение в Украине будет включать "определенные территориальные уступки ради гарантий безопасности в будущем". Однако Соединенные Штаты не спешат предоставлять гарантии безопасности.
"Это должны быть гарантии безопасности во главе с Европой... А потом, знаете, давайте не забегать слишком далеко, какой тип поддержки мы предоставим или нет", - заявил Уолц.
Советник Трампа отметил, что гарантии безопасности будут предметом переговоров. Однако они не включают членства Украины в НАТО.
"Уже очевидно, что мы не видим Украину членом НАТО. Потому что это автоматически втянуло бы американские войска в Украину", - заявил Уолц в эфире CNN.
Кроме этого советник добавил, что администрация Трампа "сомневается, что Зеленский готов закончить войну".
"Непонятно, собирается ли Зеленский вообще идти на переговоры, сможет ли он когда-нибудь договориться с Путиным", - сказал Уолц.
Украина и НАТО
Напомним, Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.
А позже Трамп вообще заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО.
"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории.