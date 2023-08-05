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Экономическое сообщество стран Западной Африки предъявило Нигеру ультиматум: о чем речь

Фото: Экономическое сообщество стран Западной Африки предъявило Нигеру ультиматум (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) предъявили мятежникам в Нигере ультиматум и призвали их до 6 августа вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ЭКОВАС, в котором состоит 15 стран, также ввел санкции против Нигера. Накануне делегация представителей сообщества стран Западной Африки прибыла в столицу Нигера Ниамей для проведения переговоров, но мятежники отказались от них.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране и оградить африканский регион от влияния России через ЧВК "Вагнера".

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия.

Спустя несколько дней, 4 августа, руководители оборонных ведомств стран Западной Африки заявили, что разработали план возможного военного вмешательства в Нигер.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

 

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