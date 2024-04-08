Экономическая поддержка и уменьшение дефицита энергии. Зеленский провел совещание по Харькову

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 апреля, провел совещание по ситуации в Харькове. Обсуждали меры по поддержке жителей областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.
По словам президента, на совещании также присутствовали глава правительства Денис Шмыгаль, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр энергетики Герман Галущенко, министр финансов Сергей Марченко и команда Офиса президента.
"Ключевое - меры по поддержке харьковчан. Представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области", - говорится в сообщении.
Также были обсуждены предложения региональной поддержки, а именно того, что каждая область, каждая громада Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего.
Зеленский добавил, что главное сейчас - не дать России достичь ее террористических целей и поддержать наших людей.
В последнее время россияне усилили свои удары по Харькову, начав информационную кампанию для запугивания населения якобы повторным наступлением на город. Однако украинское военно-политическое руководство уверяет, что угрозы повторного наступления врага на Харьков сегодня нет. Но Харьков не защищен для ударов с воздуха.
Недавно россияне впервые применили против Харькова управляемые авиабомбы. Более того, враг изменил свою тактику ударов по городу, сделав ее еще более смертоносной. Оккупанты повторно атакуют места первых ударов, когда туда приезжают спасатели.
В ночь на 7 апреля в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. В результате атаки три человека пострадали.
Несколько атак на Харькове произошло и в течение дня 7 апреля. В результате вражеских ударов пострадали, по меньшей мере, четверо жителей города.
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