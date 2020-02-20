Економічний комітет Ради сьогодні розгляне звіт Кабміну

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку у четвер, 20 лютого, розгляне звіт Кабінету міністрів. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Так, засідання комітету розпочалося о 14:30.

"20 лютого… Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році", - сказано у порядку денному.

Нагадаємо, податковий комітет Верховної ради побачив у звіті уряду за 2019 рік, як позитивні, так і негативні показники. Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також пояснив, чому у звіті уряду за минулий рік немає інформації за четвертий квартал, коли Кабмін очолив Олексій Гончарук.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України опублікував звіт про роботу уряду за 2019 рік. Зокрема, у звіті йдеться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ.

Додамо також, комітет Верховної ради з питань бюджету в середу також розглянув звіт уряду за 2019 рік. При цьому на попередньому засіданні комітету нардепи обговорювали частину, яка стосується фіскальної політики і виконання бюджету.