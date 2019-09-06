Економічна спроможність українців значно зросла завдяки виплатам перед виборами

Значення Індексу економічної спроможності населення станом на кінець серпня 2019 року склало 109 пунктів і вже п’ятий місяць поспіль утримується на рівні понад 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Центру Разумкова.

Як зазначив директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин, значення індексу засвідчило, що Україна вийшла на стійкій рівень у першому півріччі 2019 року.

"Важливу роль зіграв і парламентський марафон, і президентський, тому що в Україні це період додаткових значних виплат. Навіть офіційно номінальна заробітна плата за два місці - червень і липень - зросла на 7%, а зважаючи, що в ці місяці фіксувалось зниження цін, реальна зарплата зросла майже на 10%", - сказав він.

За даними дослідження, передвиборчі виплати (офіційні та неофіційні) населенню дозволили збільшити як споживчі витрати, так і поповнити заощадження через купівлю готівкової валюти (що, зазвичай, й слугує надійними заощадженнями).

На рівень економічної спроможності також вплинуло суттєве зміцнення гривні і значне сезонне вартості продуктів харчування влітку.

Індекс економічної спроможності населення

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Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова Індекс характеризує (інтегрує) не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність населення, але й економічну стійкість - здатність "усередненого" домогосподарства до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу. У центрі вважають, що саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності, упевненості в завтрашньому дні - отже, можливостей побудови довгострокових життєвих стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року споживчі настрої українців досягли нового піку. Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2019 року склав 88,0 п., що на 5,5 п. вище, ніж у червні.

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн.