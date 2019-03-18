Економічно обґрунтований рівень підвищення вантажних залізничних тарифів становить не 14%, а 7%, - МІУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Економічно обґрунтований рівень становить 7-8%

Економічно обґрунтований рівень підвищення вантажних залізничних тарифів становить 7-8%. Таку думку висловила голова комітету залізничного транспорту Експертної ради при Міністерстві інфраструктури Юлія Прокашева, виступаючи на нараді в Державної регуляторної службі, повідомляє РБК-Україна.

"Зрозуміло, що без збільшення доходної частини "Укрзалізниці" розвитку залізничного транспорту не буде. Але пряма індексація вантажних тарифів на 14,2% недоцільна", - підкреслила вона.

Вона зазначила, що в 2018 році в порівнянні з 2017 роком залізничний транспорт втратив 5% вантажопотоку, що перевищує 17 мільйонів тонн вантажів. А за перші два місяці втрата вантажопотоку склала майже 7% або 3,5 мільйона тонн вантажів. При цьому автомобільний транспорт нарощує вантажоперевезення, забираючи обсяги у залізничників.

"Тому ми пропонуємо, по-перше, розробити порядок індексації, який дозволить забезпечити передбачувану і прозору тарифну систему. А саму індексацію тарифів необхідно проводити не частіше, ніж два рази на рік. Оптимально вона повинна проводитися або з початку маркетингового року (1 липня) або календарного (1 січня)", - зазначила вона.

"Та відсоток підвищення має обговорюватися з бізнесом, без цього обговорення можна проводити індексацію. На сьогоднішній день це дійсно не 14,2%, а в районі 7-8% з чим не можуть погодитися представники бізнесу", - резюмувала Прокашева.

Раніше Міністерство інфраструктури опублікувало проект наказу проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% кожен квартал) у 2019 році.