Экологические последствия войны: леса в Украине будут восстанавливаться 90 лет

Возобновление разрушенных лесов, уничтоженных пожарами и боевыми действиями, может занять десятилетия. "Легкие" планеты, уничтоженные войной, будут восстанавливаться примерно 90 лет, что серьезно скажется на экологии Украины и региона в целом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации зафиксировано более 6 тысяч случаев нанесения ущерба окружающей среде. Общая сумма экологических потерь превышает 2,6 триллиона гривен.

Украина получает значительную поддержку от многих международных партнеров для восстановления заповедных учреждений, пострадавших от боевых действий. Важным направлением этой помощи является создание сетей реабилитационных центров для животных.

Приоритетами восстановления являются разминирование заповедных территорий и лесов, закупка необходимого оборудования, проведение долгосрочного мониторинга компонентов окружающей среды, моделирование развития ситуации.

Важным аспектом является закупка реактивов для проведения мониторинговых исследований. Это жизненно важно, особенно в свете таких ситуаций, как теракт на Каховской ГЭС и загрязнение реки Сейм. Из-за этих событий возникли сложности с получением необходимых компонентов для исследований.

"Мы понимаем, что впереди в Украине стоит вопрос восстановления. И восстанавливаться нам нужно будет экосознательно, чтобы отстроить в том числе и нашу промышленность по новым, современным экологическим подходам", - отметила Крамаренко.

Природа обладает способностью восстанавливаться, но мы, как люди, которые постоянно используем ее ресурсы, должны максимально помогать ей и, конечно же, не вредить.