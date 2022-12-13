Экологическая безопасность. Зеленский призвал Новую Зеландию поддержать "формулу мира"

Новая Зеландия должна взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов "формулы мира". Речь идет об экологической безопасности и разминировании Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Только что обратился к парламенту и народу Новой Зеландии - стране, которая принципиально поддерживает нас с первых недель полномасштабной российской агрессии. Рассказал о нашей формуле мира, о специальном саммите, который мы созываем для реализации нашей формулы", - говорится в заявлении.
Зеленский отметил, что он призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов "формулы мира". Речь идет о том, что касается экологической безопасности и разминирования.
"Новая Зеландия - одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира", - добавил президент.
Напомним, что Украина предлагает "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки представил "формулы мира", предложенную главой государства Владимиром Зеленским.
Украинскую "формулы мира" воспринимают в мире чрезвычайно положительно. Она вполне конструктивна и реалистична - в отличие от пустой и лживой русской риторики о якобы готовности к переговорам.
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