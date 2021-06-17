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Екологічна катастрофа: біля Шрі-Ланки затонув танкер з хімікатами

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Шрі-Ланка, Четвер 17 червня 2021 16:44
Екологічна катастрофа: біля Шрі-Ланки затонув танкер з хімікатами Фото: біля Шрі-Ланки затонув танкер з хімікатами (facebook.com / SriLankaAirForceGuardiansoftheSkies)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 червня вантажне судно X-Press Pearl з 25 тоннами хімікатів, яке горіло майже місяць тому, затонуло біля берегів Шрі-Ланки. Фахівці побоюються наслідків екологічної катастрофи.

Про це повідомляє Associated Press.

Оператор судна підкреслив, що корабель опинився цілком під водою на глибині 21 метр.

У свою чергу, глава Управління по захисту морського середовища Шрі-Ланки зазначив, що зараз діставати затонулий корабель небезпечно через неспокійне море і сезону мусонів, який завершиться тільки в вересні.

До цього часу власник судна призначив охорону. Вся територія буде перебувати під наглядом, поки власник не призначить компанію аби дістати уламки корабля, що, скоріше за все, відбудеться після закінчення сезону дощів.

Нагадаємо, що 2 червня почало тонути вантажне судно X-Press Pearl з хімічними речовинами.

Весь цей час його намагалися загасити, а коли це вдалося, судно почало тонути.

На час ліквідації надзвичайної ситуації влада Шрі-Ланки тимчасово зупинила весь рибний промисел поблизу тонучого судна.

Припускають, що причиною пожежі на кораблі, який перевозив хімікати, став витік азотної кислоти, про яку екіпаж дізнався ще 11 травня.

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