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Экологическая катастрофа: возле Шри-Ланки затонул танкер с химикатами

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Шри-Ланка, Четверг 17 июня 2021 16:44
Экологическая катастрофа: возле Шри-Ланки затонул танкер с химикатами Фото: возле Шри-Ланки затонул танкер с химикатами (facebook.com / SriLankaAirForceGuardiansoftheSkies)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 июня грузовое судно X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов, которое горело почти месяц назад, затонуло у берегов Шри-Ланки. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.

Об этом сообщает Associated Press.

Оператор судна подчеркнул, что корабль оказался полностью под водой на глубине 21 метр.

В свою очередь, глава Управления по защите морской среды Шри-Ланки отметил, что сейчас доставать затонувший корабль опасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов, который завершится только в сентябре.

К этому времени владелец судна назначил охрану. Вся территория будет находиться под наблюдением, пока собственник не назначит компанию, чтобы достать обломки корабля, что скорее всего, состоится после окончания сезона дождей.

Напомним, что 2 июня начало тонуть грузовое судно X-Press Pearl с химическими веществами.

Все это время его пытались потушить, а когда это удалось, судно начало тонуть.

На время ликвидации чрезвычайной ситуации власти Шри-Ланки временно остановили весь рыбный промысел вблизи тонущего судна.

Предполагают, что причиной пожара на корабле, который перевозил химикаты, стала утечка азотной кислоты, о которой экипаж узнал еще 11 мая.

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