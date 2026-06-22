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В ЕК высказались об ультиматуме Зеленского для Лукашенко

16:47 22.06.2026 Пн
2 мин
Президент Украины потребовал убрать ретрансляторы, которые помогают российским дронам
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Беларусь помогает России вести агрессивную войну против Украины. Поэтому украинцы имеют право на самооборону.

Как передает РБК-Украина, об этом спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила на брифинге.

У Хиппер попросили прокомментировать требование президента Украины Владимира Зеленского к Беларуси убрать со своей территории ретрансляторы, которые помогают россиянам бить дронами по украинской гражданской инфраструктуре.

"Беларусь продолжает оказывать содействие российской военной агрессии против Украины", - напомнила она.

По ее словам, Беларусь уже неоднократно устраивала провокационные действия против Евросоюза. В частности, были нарушения воздушного пространства стран ЕС. Также Минск использовали миграционный кризис, чтобы надавить на европейские страны.

"Конечно, Украина имеет право обороняться", - подчеркнула Хиппер в контексте угроз Зеленского против Беларуси.

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Требования Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на территории Беларуси на вышках неподалеку от границы с Украиной размещены ретрансляторы для российских "Шахедов".

Такое оборудование помогает россиянам наводить свои дроны-камикадзе на цели в Украине.

Президент отметил, что для того, чтобы снять такое оборудование с вышек, у Беларуси есть неделя.

По словам Зеленского, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не уберет оборудование, Украина "сделает это сама".

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