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У ЄК прогнозують позитивний результат у виплаті Україні наступного траншу

Новини » Економіка    28.02.2019 - 21:50
У ЄК прогнозують позитивний результат у виплаті Україні наступного траншу
Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com.eu2017ee)

Домбровскіс зазначив, що Європейську комісію цікавить покращення прозорості податкової системи

У Європейській комісії прогнозують позитивний результат у переговорах щодо наступного траншу макрофінансової допомоги для України. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і інтерв’ю на UA: Перший, передає РБК-Україна.

За його словами, "щодо фінансової підтримки, то у неї є конкретні умови, які Україна мусить виконувати для її отримання".

"Зараз, що стосується фінансової допомоги, то у нас триває четверта програма макрофінансової допомоги. Те, що стосується виконання умов макрофінансової допомоги, то, в принципі, ми бачимо прогрес. Якщо це надалі продовжиться, я думаю, що ми можемо сподіватись на позитивний результат у виплаті наступного траншу", - заявив Домбровскіс.

Він також зазначив, що наразі у Європейської комісії є низка питань щодо  надання наступного траншу макрофінансової допомоги Україні.

"Перший транш вже виплачений, по другому є питання. Ті ж самі - антикорупційні. Є питання щодо покращення збору податків, реформи служби державних доходів. Тобто, зараз створюються окремі податкові та митні служби. Секторальні питання щодо тієї ж енергетики. Але в принципі ми бачимо, що прогрес у виконанні умов є", - заявив Домбровскіс

Він додав, Європейську комісію цікавить покращення прозорості податкової системи.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України закликало Верховну раду ухвалити пакет законопроектів, необхідних для надання Україні донорської підтримки Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту на 630 млн доларів.

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