Мінфін закликає Раду підтримати законопроекти, необхідні для траншів МВФ та ЄС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Необхідні законопроекти парламент розглядатиме цього тижня

Міністерство фінансів України закликає Верховну раду ухвалити пакет законопроектів, необхідних для надання Україні донорської підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мінфіну.

Наголошується, що вже цього тижня парламент матиме можливість ухвалити пакет законопроектів, які дозволять створити в Україні сучасну європейську митницю, ефективніше протидіяти відмиванню доходів та запобігати ухиленню від оподаткування, захистити інвесторів від зловживань на ринках капіталу, реформувати небанківський фінансовий сектор та забезпечити автоматичний доступ Національного агентства з питань запобігання корупції до реєстрів, необхідних для ефективної реалізації його повноважень.

"Ухвалення цих законопроектів стане суттєвим кроком України на шляху євроінтеграції, відкриє доступ до подальшої макрофінансової допомоги Європейського Союзу, дозволить продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, уможливить фінансове партнерство з Державою Катар, слугуватиме потужним сигналом для інших потенційних інвесторів та, як наслідок, сприятиме збереженню макроекономічної стабільності в Україні", - йдеться в повідоленні.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту на 630 млн доларів.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) реалізує в Україні 14 проектів на загальну суму 3,067 млрд євро.