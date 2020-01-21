ЄК пригрозила Лондону санкціями у разі невиконання умов Brexit-угоди

Європейська комісія (ЄК) пригрозила Великобританії санкціями у разі невиконання умов Brexit-угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Politico.

Зазначається, що ЄК готова застосовувати штрафи або призупиняти торговельні пільги.

"Брюссель може застосовувати штрафи або навіть тимчасово зупиняти торговельні пільги, якщо Велика Британія не буде дотримуватися умов запланованої угоди після Brexit", - йдеться у повідомленні.

Також ЄК буде наполягати на необхідності дотримання Британією екологічних, соціальних та конкурентних правил Європейського Союзу. Брюссель занепокоїло те, що Британія не збирається мати жодних торгових угод з ЄС.

Наразі ЄК має намір запобігти порушенням правил майбутньої угоди з боку Британії та створить спільний комітет, що буде вирішувати суперечки шляхом консультацій, або починати судовий розгляд.

Додамо, вихід Великої Британії з ЄС відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, уряд Британії програв голосування у Палаті лордів щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу. Це перша поразка уряду з моменту дострокових виборів у грудні 2019 року. В Палаті лордів підтримали заклики надати громадянам ЄС фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства.