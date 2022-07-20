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ЄК запропонувала скоротити споживання газу на 15%: одна з країн відмовилася

Фото: Іспанія відмовилася скорочувати споживання газу (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уряд Іспанії не підтримує пропозицію Єврокомісії щодо скорочення споживання газу на 15%.

Про це заявила віце-прем'єр Іспанії Тереса Рібера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Elpais.

"Ми захищаємо європейські цінності, але ми не можемо йти на невідповідні жертви, попередньої думки про які нас навіть не запитали", - сказала Рібера.

За словами Рібер, королівство залишиться солідарним з Європою, але ця солідарність виявиться кориснішою, якщо країна зможе використовувати інфраструктуру і матиме можливість надавати газ решті Європи, але не на шкоду побутових та промислових споживачів, які тривалий час платили за високими рахунками.

Нагадаємо, ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

ЄС та Азербайджан підписали меморандум, який передбачає поставку 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

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