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ЄК зажадала від Польщі не будувати канал біля російського кордону


Відзначається, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону

Еврокомиссия заявила, что власти Польши должны приостановить строительство канала через Балтийскую косу, который и соединит Вислинский и Гданьский заливы, у границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Брюсселе отметили, что до принятия окончательного решения любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены.

Строительство канала длиной 1,3 км на Балтийской косе в Варшаве объясняют необходимостью обеспечить свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области.

Сам проект стоимостью в 205 млн евро стартовал осенью 2018 года при поддержке польского правительства.

Однако с претензиями в адрес Польши сразу выступила Еврокомиссия, усомнившаяся в целесообразности проекта.

Причиной стали заявления экологов, заявлявших о том, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона.

Напомним, председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что Польша планирует начать строительство судоходного канала в Вислинской косе вопреки несогласии России. 

Он отметил, что "сейчас различные силы напоминают об экологии". В ответ он напомнил о строительстве российских газопроводов в Европу.

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