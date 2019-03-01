ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄК зажадала від Польщі не будувати канал біля російського кордону

Новини » Політика    01.03.2019 - 20:28
ЄК зажадала від Польщі не будувати канал біля російського кордону
Ілюстративне фото (facebook.com.klops)

Відзначається, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону

Єврокомісія заявила, що влада Польщі повинна припинити будівництво каналу через Балтійську косу, який з'єднає Вислинський і Гданський затоки, біля кордону з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Брюсселі зазначили, що до прийняття остаточного рішення будь-які будівельні роботи на Балтійській косі повинні бути припинені.

Будівництво каналу довжиною 1,3 км на Балтійській косі в Варшаві пояснюють необхідністю забезпечити вільний прохід польських судів в Балтійське море, минаючи російські територіальні води і протоку біля міста Балтійськ Калінінградської області.

Сам проект вартістю 205 млн євро стартував восени 2018 року при підтримці польського уряду.

Проте з претензіями на адресу Польщі відразу виступила Єврокомісія,: засумніваючись в доцільності проекту.

Причиною стали заяви екологів, які заявляли про те, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону.

Нагадаємо, голова правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляв, що Польща планує почати будівництво судноплавного каналу в Віслінської косі попри незгоду Росії.

Він зазначив, що "зараз різні сили нагадують про екологію". У відповідь він нагадав про будівництво російських газопроводів в Європу.

Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону "Нафтогаз" має намір стягнути з Росії 8 млрд доларів за активи в Криму
Новини України ЕврокомиссияРосійська ФедераціяПольшаканал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся