ЄК зажадала від Польщі не будувати канал біля російського кордону

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Відзначається, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону

Єврокомісія заявила, що влада Польщі повинна припинити будівництво каналу через Балтійську косу, який з'єднає Вислинський і Гданський затоки, біля кордону з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Брюсселі зазначили, що до прийняття остаточного рішення будь-які будівельні роботи на Балтійській косі повинні бути припинені.

Будівництво каналу довжиною 1,3 км на Балтійській косі в Варшаві пояснюють необхідністю забезпечити вільний прохід польських судів в Балтійське море, минаючи російські територіальні води і протоку біля міста Балтійськ Калінінградської області.

Сам проект вартістю 205 млн євро стартував восени 2018 року при підтримці польського уряду.

Проте з претензіями на адресу Польщі відразу виступила Єврокомісія,: засумніваючись в доцільності проекту.

Причиною стали заяви екологів, які заявляли про те, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону.

Нагадаємо, голова правлячої польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявляв, що Польща планує почати будівництво судноплавного каналу в Віслінської косі попри незгоду Росії.

Він зазначив, що "зараз різні сили нагадують про екологію". У відповідь він нагадав про будівництво російських газопроводів в Європу.