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ЄК може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому

Новини » Політика     22.01.2020 - 11:00
ЄК може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому
Фото: Європейська комісія (flickr.com/photosmartinschulz)

Це другий транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України

Європейська комісія може перерахувати другий транш макрофінансової допомоги для України у лютому. Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

ЄК може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому

Обсяг траншу складає 500 млн євро.

"Ймовірно, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України, обсягом 500 мільйонів євро, може бути випущений у лютому", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, влітку віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі анонсував, що Європейський союз завершить розгляд питання про надання Україні другого траншу в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, як тільки українська сторона виконає відповідні вимоги для їх отримання.

Як писало РБК-Україна, протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн.

Додамо також, у грудні 2019-го Зеленський провів телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, під час якої сторони погодили кроки, необхідні для виділення другого траншу в розмірі 500 млн євро допомоги ЄС.

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