ЄК звернеться в суд ЄС з приводу судової реформи в Польщі

Європейська комісія прийняла рішення звернутися в суд Євросоюзу, щоб той припинив роботу дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка розглядала скарги суддів з-за судової реформи в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спікер уряду Польщі у відповідь на рішення Єврокомісії заявив, що Європейський союз не має підстав ставити під сумнів судову реформу в країні.

"Палата функціонує у відповідності з законом Польщі... Договори ЄС взагалі не регулюють судові системи окремих держав-членів", - заявив він.

Нагадаємо, 20 грудня Сейм Польщі прийняв поправки до законопроекту про реформу судової системи, який викликав суперечки в суспільстві і спричинив акції протесту. Правки підтримали 233 депутати, 205 - проголосували проти, 10 утрималися.

Крім того, Польщі судова реформа може спровокувати вихід країни з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.

Додамо, що Єврокомісія в минулому році вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшави звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".