ЄІБ реалізує в Україні 14 проектів на понад 3 млрд євро

Крім того, на стадії підготовки перебувають 5 проектів

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в Украине реализует 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины Facebook.

Как отмечается, во вторник, 12 февраля, министр финансов Оксана Маркарова и ее заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетей встретились с Региональным директором Международной финансовой корпорации Вибке Шльомер.

Особое внимание во время встречи они уделили одному из главных приоритетов работы Минфина - увеличению среднего уровня выборки доступных средств международных финансовых организаций (МФО) и улучшению менеджмента совместных проектов.

Сообщается, что Маркарова отметила, что регулярный пересмотр проектов ЕИБ поможет заблаговременно выявлять проблемные вопросы сотрудничества и позволит более эффективно планировать будущие проекты. Участники встречи договорились провести первый просмотр уже 15 марта.

Министр финансов также выразила уверенность, что благодаря принятой Кабинетом министров Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО проектов 2019 год станет прорывным в этом направлении сотрудничества с международными партнерами.

"Европейский инвестиционный банк реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро. Кроме того, 5 проектов общим объемом 302 млн. евро находятся на разных стадиях подготовки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине.

РБК-Украина писало, что ЕИБ предоставит Украине грантовую помощь в сумме 5,11 млн евро на реконструкцию и модернизацию Николаевского водоканала.