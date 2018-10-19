ЄІБ надасть 5 млн євро на реконструкцію Миколаївського водоканалу

Фото: Міська рада Миколаєва (mkrada.gov.ua)

Проект передбачає розширення трубопроводів для подачі води в окремі райони міста

Європейський інвестиційний банк надасть Україні грантову допомогу в сумі 5,11 млн євро на реконструкцію та модернізацію Миколаївського водоканалу. Відповідну угоду підписали віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко та віце-президент ЄІБ Вазил Худак, повідомляє РБК-Україна.

Угода передбачає залучення мультидонорського фонду Е5Р (Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та навколишнього середовища).

Керуючий фондом E5P Андерс Лунд зазначив: "Проект забезпечить дотримання вимог з охорони здоров'я та екології національного і міжнародного законодавства, а також дасть більш високу якість послуг з водопостачання та водовідведення для населення. Інвестиції підтримають надзвичайні та ефективні заходи щодо забезпечення водопостачання, збору та очищення стічних вод, а також розширення трубопроводів для подачі води в райони, де зараз відсутній доступ до якісної питної води".

Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та навколишнього середовища (E5P) є мультидонорським фондом у розмірі 200 млн євро, спрямоване на заохочення інвестицій в енергозбереження та екологічні проекти у країнах Східного партнерства. Фонд об'єднує фінансові внески з ЄС та групи з 21 країни, які потім використовуються для залучення національних коштів та позик від міжнародних фінансових установ.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Верховна рада ратифікувала фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком про залучення коштів у розмірі 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського громадського транспорту в містах України.