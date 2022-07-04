ЄІБ хоче направити на відновлення України 100 млрд євро, - Reuters

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує структуру фінансування, яка раніше використовувалася під час пандемії COVID-19. На відновлення України плануються інвестиції в розмірі до 100 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трастовий фонд ЄС-Україна (EU GTF) буде прагнути отримати початкові внески в розмірі 20 млрд євро від країн ЄС і бюджету ЄС у вигляді грантів, позик і гарантій.

Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікативний ефект, що призведе до інфраструктурних проектів на загальну суму близько 100 млрд євро. Згідно з проектом, це становить близько половини нагальних потреб України.

Пропозиція ЄІБ має бути оприлюднена в понеділок, в перший день міжнародної конференції з відновлення України в Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога в післявоєнній відбудові.

Траст EU GTF може сприяти відновленню мостів або ремонту водопостачання, особливо для міст, населення яких збільшилося через міграцію після вторгнення в країну.

Проекти також можуть зосередитися на полегшенні експорту України або на енергетичній та цифровій інфраструктурі.

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну на початку травня перевищили 92 млрд доларів. Загальні втрати значно більші.