ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄІБ хоче направити на відновлення України 100 млрд євро, - Reuters

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 11:35
ЄІБ хоче направити на відновлення України 100 млрд євро, - Reuters Фото: на відновлення України піде 100 млрд євро від ЄІБ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує структуру фінансування, яка раніше використовувалася під час пандемії COVID-19. На відновлення України плануються інвестиції в розмірі до 100 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трастовий фонд ЄС-Україна (EU GTF) буде прагнути отримати початкові внески в розмірі 20 млрд євро від країн ЄС і бюджету ЄС у вигляді грантів, позик і гарантій.

Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікативний ефект, що призведе до інфраструктурних проектів на загальну суму близько 100 млрд євро. Згідно з проектом, це становить близько половини нагальних потреб України.

Пропозиція ЄІБ має бути оприлюднена в понеділок, в перший день міжнародної конференції з відновлення України в Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога в післявоєнній відбудові.

Траст EU GTF може сприяти відновленню мостів або ремонту водопостачання, особливо для міст, населення яких збільшилося через міграцію після вторгнення в країну.

Проекти також можуть зосередитися на полегшенні експорту України або на енергетичній та цифровій інфраструктурі.

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну на початку травня перевищили 92 млрд доларів. Загальні втрати значно більші.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони