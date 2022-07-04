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ЕИБ хочет направить на восстановление Украины 100 млрд евро, - Reuters

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 11:35
ЕИБ хочет направить на восстановление Украины 100 млрд евро, - Reuters Фото: на восстановление Украины пойдет 100 млрд евро от ЕИБ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского союза, предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19. На восстановление Украины планируются инвестиции в размере до 100 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трастовый фонд ЕС-Украина (EU GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 млрд евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около 100 млрд евро. Согласно проекту, это составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано в понедельник, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в послевоенном восстановлении.

Траст EU GTF может способствовать восстановлению мостов или ремонту водоснабжения, особенно для городов, население которых увеличилось из-за миграции после вторжение в страну.

Проекты также могут сосредоточиться на облегчении экспорта Украины или на энергетической и цифровой инфраструктуре.

По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны в начале мая превысили 92 млрд долларов. Общие потери значительно больше.

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