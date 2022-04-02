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З початку війни в Україну повернулися близько 620 тисяч осіб

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Київ, Субота 02 квітня 2022 16:53
З початку війни в Україну повернулися близько 620 тисяч осіб Фото: з початку війни в Україну повернулися близько 620 тисяч осіб (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 38 днів. За цей час в Україну повернулися близько 620 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УП".

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що останнім часом почали повертатися в Україну жінки і діти.

"З 24 лютого на в'їзд в Україну оформлено 620 тисяч громадян України. В останній період ми відзначаємо збільшення кількості повертаються додому громадян України. І якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд, складали чоловіки, то зараз ми бачимо, що збільшення відбувається внаслідок інших категорій осіб, у тому числі жінок і дітей", - заявив він.

Він додав, що в середньому за добу кордон перетинає 50-60 тисяч громадян в обох напрямках, а в перші тижні війни цей показник був на рівні 120-130 тисяч осіб.

Війна Росії проти України триває тридцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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