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У Придністров'ї готували спецвипуск газети 2 травня зі зверненням до Путіна. У Тирасполі спростовують

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Придністров'я, Молдова, Неділя 01 травня 2022 04:03
У Придністров'ї готували спецвипуск газети 2 травня зі зверненням до Путіна. У Тирасполі спростовують Фото: розкрито підготовку диверсії у невизнаному Придністров'ї (esp.md)
Автор: Володимир Костирін

У придністровському регіоні Молдови проросійські сили готують інформаційну диверсію - публікацію 2 травня в місцевій пресі матеріалу зі зверненням жителів невизнаної "республіки" до Кремля з проханням про захист від нібито підготовлюваного нападу України. У Тирасполі ж такі плани спростовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь", Telegram-канал NEXTA Live та видання "Придністров'я".

Як зазначають у ЗСУ, напередодні 2 травня триває кампанія противника з розхитування ситуації в Одесі, прикордонних регіонів та спроб підбурювання з боку проросійських сил.

"Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку - тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до путіна із проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано", - йдеться в публікації.

Про таку провокацію 30 квітня з'явилися відомості також в Telegram-каналі NEXTA, де була опублікована нібито заготовлена сторінка даного спецвипуску газети "Придністров'я", із зазначеною датою 2 травня.

"Судячи з усього, до початку "визвольної" операції в Придністров'ї залишилося зовсім небагато", - підписано фото такої "сторінки майбутнього".

У Придністров'ї готували спецвипуск газети 2 травня зі зверненням до Путіна. У Тирасполі спростовують

фото: t.me/nexta_live

Як видно на знімку, в матеріалі газети розповідається про "криваві теракти", "численні напади", "знищені основні сили диверсантів", а також про "десятки вбитих" жителів невизнаного Придністров'я. Далі - нібито звернення громадян "ПМР "до керівника Кремля Путіна з проханням "посприяти та надати підтримку".

При цьому варто зазначити, що головний редактор газети "Придністров'я" Олександр Карасьов спростував справжність такого матеріалу, назвавши "явним фейком".

"Сьогодні вийшов суботній випуск, наступний номер вийде 5 травня. Жодного додаткового спецвипуску не було", - прокоментував він місцевим ЗМІ.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що РФ продовжує вдаватися до поширення дезінформації, і залякує жителів Придністров'я всілякими погрозами з боку України.

Нагадаємо, днями в окупованому РФ регіоні Молдови невизнаному Придністров'ї сталося кілька вибухів. Про те, хто стоїть за ними і які цілі переслідують їх організатори - в матеріалі РБК-Україна "Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні та чого чекати від Придністров'я".

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Об'єктивна інформація про ситуацію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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