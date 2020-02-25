ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Єгипті помер повалений революцією екс-президент Мубарак

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 13:47
В Єгипті помер повалений революцією екс-президент Мубарак
Фото: Хосні Мубарак (wikipedia.org)

Мубараку був 91 рік

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що Мубарак, якого порівнювали з сучасним фараоном, був повалений в 2011 році в результаті народних хвилювань в арабському світі, які незабаром почали називати арабською весною.

Відомо, що його влада була повалена в зв'язку з суспільним повстанням проти бідності, корупції та репресивної поліцейської тактики, які стали визначати його 30-річний пост при виконанні службових обов'язків.

Зазначимо, Мубараку був 91 рік.

Останні роки Мубарак провів у військовому госпіталі Маадія у південній частині Каїра. Також він демонстративно боровся зі звинуваченнями в корупції і змові.

Нагадаємо, навесні 2017 року Мубарак був звільнений з в'язниці через майже шість років ув'язнення. Апеляційний суд виправдав його за звинуваченням у вбивстві протестувальників під час повстання 2011 року, яке поклало кінець його правління.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральна прокуратура Єгипту ухвалила звільнити з-під варти колишнього президента Хосні Мубарака після майже шести років судових розглядів.

Додамо, Хосні Мубарак, який правив Єгиптом з 1981 року, склав з себе повноваження у лютому 2011-го, передавши владу військовим. Після відставки здоров'я екс-президента серйозно погіршилося. Він пережив кілька серцевих нападів, з'являлася інформація про те, що лікарі зафіксували клінічну смерть Мубарака.

Адвокати підозрюваного у справі Гандзюк оскаржать рішення про його екстрадицію В Херсоні дерево впало на дитину
Новини України ЄгипетпреступленияПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся