У Єгипті стався теракт, загинули та постраждали військові

Фото: військовослужбовці Єгипту (з відкритих джерел)

Теракт стався на Синайському півострові, де розташований курорт Шарм-ель-Шейх

В Єгипті 30 квітня стався напад на солдатів на Синайському півострові, який призвів до загибелі 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, єгипетські солдати стали мішенню під час пересування на бронетранспортері, який був підірваний. Вибух стався на південь від невеликого містечка Бір аль-Абд.

Офіційний представник армії Тамер Рефаї сказав, що в ході інциденту було вбито або поранено 10 солдатів, але не уточнив, скільки з них загинуло. У групі був хоча б один офіцер.

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

Президент Абдель-Фаттах ель-Сіссі висловив свої співчуття у пості на Facebook, вихваляючи солдатів як "героїв" і "мучеників".

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в Єгипті за теракти в православних храмах засудили до смертної кари 17 осіб. Ще 19 осіб були засуджені до довічного ув'язнення.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 грудня 2018 року, в районі пірамід Гізи в Каїрі, невідомі підірвали туристичний автобус. В результаті теракту загинули двоє туристів з В'єтнаму, ще десять людей постраждали.