ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Єгипті стався теракт, загинули та постраждали військові

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 08:54
У Єгипті стався теракт, загинули та постраждали військові
Фото: військовослужбовці Єгипту (з відкритих джерел)

Теракт стався на Синайському півострові, де розташований курорт Шарм-ель-Шейх

В Єгипті 30 квітня стався напад на солдатів на Синайському півострові, який призвів до загибелі 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, єгипетські солдати стали мішенню під час пересування на бронетранспортері, який був підірваний. Вибух стався на південь від невеликого містечка Бір аль-Абд.

Офіційний представник армії Тамер Рефаї сказав, що в ході інциденту було вбито або поранено 10 солдатів, але не уточнив, скільки з них загинуло. У групі був хоча б один офіцер.

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

Президент Абдель-Фаттах ель-Сіссі висловив свої співчуття у пості на Facebook, вихваляючи солдатів як "героїв" і "мучеників".

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в Єгипті за теракти в православних храмах засудили до смертної кари 17 осіб. Ще 19 осіб були засуджені до довічного ув'язнення.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 грудня 2018 року, в районі пірамід Гізи в Каїрі, невідомі підірвали туристичний автобус. В результаті теракту загинули двоє туристів з В'єтнаму, ще десять людей постраждали.

В Єгипті продовжили надзвичайний стан ще на три місяці СБУ затримала банду, причетну до 18 терактів
Новини України ЄгипетТеракт
News
On Top