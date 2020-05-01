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В Египте произошел теракт, погибли и пострадали военные

Новости » Происшествия     01.05.2020 - 08:54
В Египте произошел теракт, погибли и пострадали военные
Фото: военнослужащие Египта (из открытых источников)

Теракт произошел на Синайском полуострове, где расположен курорт Шарм-эль-Шейх

В Египте 30 апреля произошло нападение на солдат на Синайском полуострове, которое привело к гибели 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, египетские солдаты стали мишенью во время передвижения на бронетранспортере, который был взорван. Взрыв произошел к югу от небольшого городка Бир аль-Абд.

Официальный представитель армии Тамер Рефаи сказал, что в ходе инцидента было убито или ранено 10 солдат, но не уточнил, сколько из них погибло. В группе был хотя бы один офицер.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.

Президент Абдель-Фаттах эль-Сисси выразил свои соболезнования в посте на Facebook, восхваляя солдат как "героев" и "мучеников".

Напомним, в октябре 2018 года в Египте за теракты в православных храмах приговорили к смертной казни 17 человек. Еще 19 человек были приговорены к пожизненному заключению.

Ранее РБК-Украина писало, что 28 декабря 2018 года, в районе пирамид Гизы в Каире, неизвестные взорвали туристический автобус. В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще десять человек пострадали.

В Египте продлили чрезвычайное положение еще на три месяца СБУ задержала банду, причастную к 18 терактам
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