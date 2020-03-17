З Єгипту повернулися понад 7 тис. українців, - МЗС

Понад 7 тис. українців повернулися до України з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства закордонних справ.

У МЗС наголосили, що у зв’язку з пандемією коронавірусу українські посольства і консульства працюють в екстреному режимі.

"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці з Єгипту до України повернулися перші 1,5 тисячі осіб. Всього з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх прилетіло 9 літаків: 6 сіли в аеропорту "Бориспіль", 2 - у Львові та 1 - в Харкові.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українців почали вивозити з Єгипту, а в Польщі людей забирають автобусами. При цьому він додав, що на Шрі-Ланці застрягли більше сотні українців.

Як повідомляло РБК-Україна, з 17 березня через пандемію коронавірусу в Україні вступила в силу заборона на міжнародні перевезення пасажирів.