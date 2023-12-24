Египет предложил новое соглашение об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, - СМИ

Израильские официальные лица подтвердили такую информацию и некоторые из них указывают на то, что Иерусалим не отвергает это предложение и что оно может привести к переговорам.

По данным саудовского новостного сайта Asharq, который цитирует источник, участвовавший в переговорах между Египтом и ХАМАС в Каире, египетская инициатива представляет собой план прекращения боевых действий и освобождения всех оставшихся заложников в три этапа.

Первым этапом станет прекращение боевых действий на две недели, с возможностью продления до трех или четырех, в обмен на освобождение 40 заложников - женщин, несовершеннолетних и пожилых мужчин, особенно больных.

Взамен Израиль отпустит 120 палестинских заключенных из сил безопасности тех же категорий. На это время боевые действия прекратятся, израильские танки будут выведены, а в Газу поступит гуманитарная помощь.

На втором этапе при поддержке Египта будет проведен "палестинский национальный разговор", направленный на прекращение разногласий между палестинскими группировками - в основном Палестинской администрацией и террористической группировкой ХАМАС - и формирование технократического правительства на Западном берегу и в Газе, которое будет контролировать восстановление Газы и подготовит почву для проведения палестинских парламентских и президентских выборов.

Третий этап включает в себя всеобъемлющее прекращение огня, освобождение оставшихся израильских заложников, включая солдат, в обмен на определенное количество палестинских заключенных в израильских тюрьмах, связанных с ХАМАС и террористической группировкой "Палестинский исламский джихад", включая тех, кто был арестован после 7 октября и осужден за серьезные преступления.

На этом этапе Израиль выведет свои войска из городов Сектора Газа и позволит перемещенным жителям Газы с севера анклава вернуться в свои дома.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Тем не менее ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

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