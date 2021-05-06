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В Єгипті вводять локдаун: закривають ресторани, магазини і пляжі

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Єгипту прийняв рішення на два тижні закрити торгові центри, ресторани і магазини. Крім цього з 12 по 16 травня будуть закриті пляжі і парки.

Про це заявив прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, передає Reuters.

Нові обмеження вступають в силу з четверга, 6 травня. Також на цей період будуть заборонені масові зібрання і концерти.

"Як уряд і як офіційні особи ми глибоко стурбовані тим, що громадяни не повністю дотримуються запобіжних заходів щодо здоров'я ... ми починаємо бачити, що інфекції відбуваються в сімейному масштабі, коли одна людина захворює (вони заражають) всю сім'ю", - Сказав Мадбулі.

В останні тижні фіксують зростання числа нових випадків коронавірусу в Єгипті. З початку пандемії в країні заразилися близько 231 тисячі осіб.

Нагадаємо, з 15 травня Туреччина послаблює правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що Кіпр з 10 травня зніме всі обмеження для вакцинованих туристів, в тому числі і з України.

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