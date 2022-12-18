Египет обнаружил крупное месторождение газа в Средиземном море
Египет обнаружил крупное газовое месторождение на блоке Nargis в восточном Средиземноморье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным правительства Египта, оценка запасов месторождения все еще продолжается. Согласно веб-сайту Chevron, Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.
Объем новой скважины составляет 70 млрд кубических метров природного газа. Обнаруженный газ может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после объявления в 2015 году об открытии компанией Eni гигантского газового месторождения Зор.
Ранее мы писали, что Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.
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